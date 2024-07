Comentarista da ESPN, Mauro Naves passa por cirurgia no rosto após acidente doméstico

O acidente aconteceu no canteiro de obras de uma casa que está sendo construída em Alagoas. O profissional precisou ser transferido com urgência para São Paulo, onde realizou as cirurgias, incluindo intervenção plástica.

Trajetória de Mauro Naves

Nascido no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho de 1959, Mauro Naves atua como jornalista desde 1987, quando ingressou no Grupo Globo de Comunicação. Foram 31 anos como repórter da emissora carioca, participando de Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa América, Copa das Confederações, entre outros eventos.

Em junho de 2019, deixou a emissora, por passar o contato do pai de Neymar Júnior para o advogado de Najila Trindade, que à época acusava o astro brasileiro de estupro.

No ano seguinte, em 2020, acertou com a Fox Sports para atuar como comentarista. Posteriormente, comprado pelo Grupo Disney, Mauro Naves passou a integrar os canais da ESPN.