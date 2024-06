Presidente do Fluminense explica demissão de Diniz: "Avaliação técnica"

Treinador não resistiu ao mau início no Campeonato Brasileiro e deixou o clube tricolor após dois anos e dois meses

"Acreditava que a gente poderia voltar a ter a performance. Então, já vai a resposta sobre os motivos de termos rompido o contrato. Não existe especificamente um número de derrotas (para demissão), ou uma derrota específica, existe uma avaliação técnica ao longo da temporada. Mas naquele momento, estávamos classificados na Libertadores, na Copa do Brasil, mal no Brasileiro, mas em um começo de Brasileiro e acreditávamos que poderíamos retornar a perfomance. Vamos falar o português claro, já foram seis meses acreditando. Não há nada mais importante que o Fluminense. Como comandante do clube nesse momento, com a concordância do departamento de futebol, tomamos a decisão."

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 25, e explicou a decisão de demitir o técnico Fernando Diniz. O treinador não resistiu ao mau início no Campeonato Brasileiro e deixou o clube após dois anos e dois meses. Diante disso, o mandatário falou sobre o motivo de ter desligado Diniz após 33 dias de sua renovação contratual.

"Até o dia de hoje não pensamos em nenhum treinador. Não conversamos com nenhum treinador. A têndencia é que o Marcão siga até o final da temporada. A nossa ideia principal é dar tranquilidade da para o Marcão. E a têndencia é que ele siga", disse o presidente.

"As coisas podem mudar? Podem. Como há um mês e três dias atrás eu anunciei a renovação do treinador e hoje to falando da saída dele, mas não é a nossa inteção. A intenção é dar estabilidade aqui dentro, tranquilidadade, para que o time possa voltar a vencer", concluiu.

O Tricolor Carioca ocupa a lanterna do Brasileirão, com seis pontos conquistados, e está há oito partidas sem vencer na competição. Em 11 jogos disputadas no Brasileirão, a equipe ganhou apenas uma, empatou três e perdeu sete.