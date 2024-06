Lanterna da Série A, Fluminense demite Fernando Diniz após derrota para o Flamengo

O fim da linha chegou para Fernando Diniz no Fluminense. Após mais de dois anos no comando do clube carioca, o Tricolor anunciou o desligamento do técnico nesta segunda-feira. O treinador esteve à frente da equipe nos títulos inéditos da Copa Libertadores em 2023 e da Recopa Sul-Americana neste ano.



Diniz não resistiu aos resultados recentes do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O time das Laranjeiras venceu apenas um dos 11 jogos que disputou na competição nacional. Além disso, são três empates e sete derrotas. Como consequência, o Tricolor amarga a lanterna do torneio, com seis pontos.

Em nota, o Fluminense agradeceu o treinador pelos serviços prestados e reforçou que a equipe precisa de todo o apoio do torcedor neste momento complicado do clube no Campeonato Brasileiro.