Suíça empata com Escócia e perde chance de garantir vaga antecipada nas oitavas da Euro

A Suíça volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Frankfurt Arena, contra a Alemanha, em confronto direto pela liderança do Grupo A. Ao mesmo tempo, Escócia e Hungria se enfrentam na Stuttgart Arena.

Com o resultado, a Suíça chegou a quatro pontos permaneceu na segunda colocação do Grupo A, mas perdeu a oportunidade de se classificar para as oitavas de final da competição de forma antecipada. A Escócia, após o empate, ocupa a terceira posição da chave, com um ponto conquistado.

Nesta quarta-feira, 19, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa, Suíça e Escócia empataram por 1 a 1 no Cologne Stadium. Shaqiri balançou as redes para os suíços, enquanto McTominay anotou para os escoceses.

O jogo

O placar foi inaugurado pela Escócia aos 13 minutos do primeiro tempo. Após jogada de contra-ataque, McGinn dominou pela ponta esquerda e rolou para McTominay, que finalizou de primeira, da entrada da área. No meio do percurso, a bola desviou no suíço Schar e matou o goleiro Sommer, que nada pôde fazer.

A Suíça reagiu rapidamente e empatou a partida aos 26 minutos da etapa inicial. A Escócia estava com o domínio da bola na defesa, até que Ralston errou o passe, Shaqiri se antecipou à marcação e bateu de primeira, com a canhota, no ângulo direito de Gunn.