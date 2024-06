Cartilha orienta estratégias de diversidade e inclusão para clubes de futebol

Visando o potencial de alcance e influência do meio futebolístico, o material traz dicas para criação e implementação de programas e projetos de diversidade e inclusão. Os conhecimentos da cartilha visam beneficiar, sobretudo, o público minoritário como mulheres, comunidade LGBT, pessoas com deficiências e/ou neurodivergentes.

“Quando o esporte pode pautar questões sociais, com toda força que ele tem, especialmente no Brasil, podemos abrir discussões sobre temas diversos. Implementar estratégias de diversidade e inclusão é mais do que uma responsabilidade social, é uma oportunidade de transformar a cultura dos clubes de futebol; tornando-os mais justos, equitativos e inovadores”, defende Mariana Deperon, advogada e autora da cartilha.

O book se inspira em medidas como o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à LGBTfobia, medida criada pelo Governo do Ceará em parceria com clubes de futebol e organizações desportivas. Por meio de medidas como essa, a cartilha entende que, com base em ações de conscientização, a discriminação no meio esportivo vai reduzir.

"A estrutura organizacional bem definida pode facilitar a criação de ambientes mais inclusivos, mas muitos clubes ainda enfrentam desafios significativos na implementação de práticas eficazes de diversidade e inclusão (D&I). Os programas de D&I a serem criados, implementados e/ou aperfeiçoados pelos clubes de futebol devem levar em consideração marcadores sociais, além de uma estrutura de governança corporativa, com comitê de DE&I, planejamento estratégico, código de conduta e ética, canal de denúncias e/ou ouvidoria, metas, ações e projetos relacionados, e, ainda, uma gestão eficaz de consequências", informa trecho do book.

Entre as recomendações do manual da Travessia estão: avaliação e diagnóstico de ambiente, revisão do processo de recrutamento, treinamento e desenvolvimento de pessoal, criação de um ambiente de trabalho inclusivo, melhoria contínua, criação de um projeto específico de enfrentamento à discriminação, criação de comitê de diversidade e inclusão, iniciativas educacionais, promoção da acessibilidade, projetos junto às torcidas e transparência.