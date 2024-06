CBF pede para jogador da seleção não utilizar cabelo rosa

Repórter do caderno de Esportes

Lateral-direito da seleção brasileira, Yan Couto revelou em uma entrevista ao Uol Esportes divulgada nesta quinta-feira, 13, que recebeu um pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que não utilizasse o cabelo na cor rosa.

De acordo com a fala do atleta, a entidade teria classificado que seria "meio 'vacilão'" que ele se mantivesse com aquela textura nas madeixas. Não houve detalhamento se o pedido partiu diretamente da entidade ou de algum membro específico.

"Na seleção eu vou de cabelo preto quando chegar. Basicamente isso me pediram porque rosa é meio 'vacilão' assim. Eu não acho, mas vou respeitar. Me pediram, vou fazer", detalhou ele, que ainda explicou que utiliza a cor por estar na moda no Girona e na Espanha, onde atua.