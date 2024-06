Brasil vence México por 3 a 2 em penúltimo amistoso preparatório para Copa América

Andreas Pereira, Gabriel Martinelli e Endrick balançaram as redes no triunfo da seleção brasileira na noite deste sábado, 8, nos Estados Unidos

Neste sábado a comissão técnica aproveitou para observar os jogadores que não devem começar a Copa América como titulares. Estrelas como Vinícius Júnior e Rodrygo, do Real Madrid, figuraram no banco de reservas, até pelo fato de terem tido uma última semana bastante conturbada devido ao título da Liga dos Campeões, comemoração e viagem aos EUA.

O penúltimo amistoso da seleção brasileira antes da Copa América foi repleto de emoções. Após abrir a vantagem de 2 a 0 com Andreas Pereira e Martinelli, a equipe comandada por Dorival viu o México empatar com tentos de Quiñones e Martínez nos 20 minutos finais. Em um dos últimos lances da partida, em uma jogada com Vinicius Junior, Endrick voltou a colocar o Brasil na frente no placar, garantindo a vitória verde e amarela por 3 a 2 na noite deste sábado, 8, nos Estados Unidos.

No decorrer do segundo tempo, Vinícius Júnior foi acionado por Dorival Júnior, mas decisivo mesmo foi Endrick, que garantiu a vitória do Brasil no apagar das luzes depois de a equipe ter sofrido o empate do México também nos acréscimos.

O Brasil ainda tem mais um jogo a ser disputado antes da estreia na Copa América. Na próxima quarta-feira, o time canarinho enfrenta os EUA, às 20h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

O primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa América acontece no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles, pelo Grupo D, que também conta com Colômbia e Paraguai.