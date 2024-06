Messi elege Real Madrid como melhor time do mundo e comenta chance de nova parceria com Neymar

Camisa 10 falou sobre as chances de reeditar o trio MSN (Messi, Suárez e Neymar), que ficou marcado na história do futebol e conquistou a Tríplice Coroa pelo Barcelona, em 2015

"O melhor time é o Real Madrid. É o último vencedor da Liga dos Campeões. Se for por resultados, é Madrid. Se for por jogo, é o Manchester City de (Pep) Guardiola", disse em entrevista à Infobae.

O atacante Lionel Messi elegeu nesta sexta-feira, 7, o Real Madrid como o melhor time do mundo na atualidade. Além disso, comentou também outras questões, como a possibilidade de uma nova parceria com Neymar e Suárez, a disputa da Copa América 2024 pela Argentina e sua adaptação aos EUA, onde atua pelo Inter Miami.

"Não, não sei. A verdade é que agora é difícil, ele está na Arábia, ainda lhe falta um ano de contrato, parece-me. Teve um ano difícil agora, onde ficou muito tempo lesionado, o que o deixou de fora da Copa América, onde não pôde disputar a maioria dos jogos na Arábia. E bem, agora é difícil. Depois, não sei, a verdade é que a vida dá tantas voltas que tudo pode acontecer, mas hoje acho que não."

A última vez em que eles atuaram juntos foi em 2017. De lá para cá, Lionel chegou a jogar com o brasileiro no Paris Saint-Germain e com o centroavante uruguaio por mais três temporadas no Barça e, agora, no Inter Miami. Porém, os três atletas ainda não se reuniram novamente ao mesmo tempo.

Copa América

Messi afirmou que a Argentina chega como uma das favoritas para a Copa América e exaltou a qualidade do torneio. A equipe nacional comandada pelo técnico Lionel Scaloni vive grande fase e vem de três títulos consecutivos: a própria competição continental (2021), a Finalíssima (2022) e a Copa do Mundo (2022).