Aprovada em testes, nova regra do impedimento será apresentada à International Board

A regra atual do impedimento pode estar com os dias contados. Isso porque a mudança proposta pelo ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, foi aprovada em testes de campo realizados na Europa.

Segundo o jornal britânico The Times, a proposta será apresentada para a International Football Associaton Board (Ifab), responsável pela regulamentação do futebol no mundo.



A ideia apresentada por Wenger é a de que o impedimento só deverá ser marcado quando o atleta estiver completamente à frente do último homem de linha, possibilitando, por exemplo, que o jogador esteja em posição legal mesmo estando com boa parte do corpo em vantagem, como mostrado na imagem abaixo: