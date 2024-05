Ministério do Esporte pedirá suspensão temporária do Brasileirão por duas semanas

Devido à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o Ministério do Esporte, por meio de André Fufuca (PP-MA), entrará com pedido de suspensão temporária de todas as divisões do Campeonato Brasileiro nas categorias masculina e feminina. O pedido será formalizado nesta sexta-feira, 10, e enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com o chefe da pasta de esportes, a paralisação temporária das competições de futebol visa dar maior visibilidade ao momento vivido pelo Rio Grande do Sul. Na última terça-feira, 7, a CBF anunciou o adiamento de todas as partidas envolvendo os times gaúchos por 20 dias.

“Deveria ser paralisado. É um prejuízo humanitário e esportivo. Parar por duas semanas seria razoável. Enviaremos ofício nesta sexta-feira para a CBF, nos colocando à disposição para dialogar e encontrar um caminho conjunto”, afirmou Fufuca em entrevista à ESPN.