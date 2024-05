Thiago Maia ajuda no resgate de vítimas ilhadas no Rio Grande do Sul

O atacante Thiago Maia, do Internacional, está trabalhando como voluntário no resgate de vítimas afetadas pelas fortes enchentes no Rio Grande do Sul. Em vídeo publicado pelo jogador nas redes sociais, Thiago aparece ajudando uma idosa a deixar o apartamento em meio à inundação em Porto Alegre.

Após a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de suspender por duas semanas os jogos envolvendo os times gaúchos, Thiago Maia tem utilizado o tempo livre para socorrer e assistir os gaúchos vítimas do desastre. O volante colorado se junta a outros atletas que têm agido em prol da causa como Enner Valencia, Rafael Borré, Igor Gomes, Neymar etc.

“Os últimos dias não estão sendo fáceis aqui no Rio Grande do Sul. Como todos sabem, infelizmente estamos vivendo um dos piores momentos da história do estado. Mas graças a Deus estamos contando com muito apoio e solidariedade para ajudar quem precisa nesse momento”, disse o jogador na legenda da publicação.