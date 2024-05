Leila Pereira, presidente do Palmeiras, disponibiliza avião para transporte de produtos ao RS

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ofereceu seu avião para transportar 2,5 toneladas de produtos para Canoas, no Rio Grande do Sul, local afetado pelas enchentes. A aeronave também fará o transporte dos produtos arrecadados pelo time paulista. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Mobilizado pela situação no Sul do Brasil, o Palmeiras tem feito algumas ações. O clube doará toda renda líquida do jogo contra o Athletico-PR, que acontece no próximo domingo, 12, na Arena Barueri, para as vítimas das enchentes.

Além disso, tanto no jogo contra o Furacão quando no desta quinta-feira, pela Libertadores, o uniforme dos jogadores do Verdão estampará um QR Code para divulgar a campanha de doações realizada pela ONG Ação da Cidadania.