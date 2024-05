CBF adia partidas de clubes gaúchos por duas semanas devido às chuvas no RS

Em nota, a mentora manifestou solidariedade à população do Rio Grande do Sul e reforçou que o foco deve ser "o atendimento às suas necessidades imediatas e emergenciais"

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira, 7, o adiamento de todas as partidas envolvendo equipes gaúchas, como mandante ou visitante, até o dia 27 de maio (segunda-feira), devido à crise climática enfrentada no Rio Grande do Sul há dias.

O pedido pelo adiamento dos jogos partiu da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e de Grêmio, Internacional e Juventude, representantes do RS na Série A do Campeonato Brasileiro. Após reunião com os clubes participantes da 1ª divisão, a CBF optou pela suspensão das partidas por duas semanas, estendendo para as demais competições organizadas pela mentora, como Série C e D e torneios femininos e de base.

Um duelo envolvendo time cearense sofreu alteração: Ferroviário x São José pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro estava marcado para sábado, 11, às 19h30min (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Posteriormente, a CBF remarcará o confronto.