Renato Gaúcho é resgatado após ficar ilhado em Porto Alegre; veja vídeo

Técnico Renato Gaúcho no jogo Vasco x Grêmio, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Renato Portaluppi, do Grêmio, foi resgatado nesta segunda-feira após ficar ilhado no hotel onde mora, no Bairro Anchieta, em Porto Alegre. Renato é mostrado em um vídeo nas redes sociais, republicado por sua filha, Carolina Portaluppi, sendo ajudado por outras pessoas com o carro cheio de malas. De acordo com ela, o técnico do Grêmio está sem celular e tem tido dificuldades para manter contato com a família. "Tô postando aqui meu pai pq eu tava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu tava sentindo! Deus obrigada, não to em contato com ele porque ele tá sem telefone obrigada quem tá me dando notícias por aqui", escreveu Carolina Portaluppi em seu Instagram.