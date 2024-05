CBF adiará jogos, mas ainda não cogita paralisar Brasileirão por enchentes no RS, diz site

Times gaúchos sofrem com a não utilização dos seus CTs e estádios, que se encontram alagados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai adiar os jogos de Internacional, Grêmio e Juventude pela sexta rodada da Série A devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. De acordo com a ESPN, a entidade entende que as partidas, marcadas para o próximo fim de semana, não reúnem condições de serem realizadas.

Além do fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, até o fim de maio, os CTs e estádios alagados não possibilitam qualquer prática esportiva neste momento.

