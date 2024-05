Gabigol consegue efeito suspensivo e está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo

O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime.

Na manhã desta terça-feira, o Flamengo anunciou que a defesa de Gabigol conseguiu o efeito suspensivo e o atacante está liberado para jogar. O camisa 10 estava suspenso há um mês pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), com a pena total de dois anos, acusado de fraudar um exame antidoping no fim de 2023.

A defesa de Gabriel Barbosa entrou com um pedido de efeito suspensivo no CAS (Corte Arbitral do Esporte) no início de abril. Nesta terça-feira, a solicitação foi aceita por unanimidade no tribunal.

Nas redes sociais, o centroavante celebrou a liberação com um vídeo em que ele passa pelas ruas do Rio de Janeiro, chega de volta ao Maracanã e tem sua comemoração tradicional em um mosaico feito por pássaros no céu.