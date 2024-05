Trem Bala ao vivo: Fortaleza avança à semi do Nordestão; Ceará empata na Série B

O Trem Bala é exibido no YouTube do O POVO, na Rádio O POVO CBN AM e nas redes sociais do O POVO

Um dos mais icônicos programas da mídia cearense, o Trem Bala será transmitido nesta segunda-feira, 22, no YouTube do O POVO e na Rádio O POVO CBN AM. Reformulado e agora exclusivo do Grupo de Comunicação O POVO, das 12 às 13 horas, de segunda a sexta-feira.

Nesta segunda-feira, 22, o programa comentará sobre a classificação do Fortaleza para a semifinal da Copa do Nordeste e o empate do Ceará na Série B.

Assista ao vivo ao Trem Bala desta segunda-feira, 22, a partir das 12 horas