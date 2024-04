Veiga sobre Seleção Brasileira: "meu compromisso é comigo, Palmeiras e fazer o meu melhor"

Meia do Palmeiras, Raphael Veiga foi indagado sobre a presença do coordenador da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano, no Allianz Parque no dia em que deu três assistências na vitória alviverde sobre o Liverpool-URU. De acordo com o palmeirense, o fato de ter alguém da Seleção observando o jogo não mudou seu desempenho em campo e disse que voltar a ser convocado será uma consequência do seu futebol com a camisa do Palmeiras.