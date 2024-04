Jogadoras de Corinthians e Palmeiras protestam contra técnico do Santos, acusado de assédio

Atletas colocaram a mão na boca durante o hino nacional. Ato se repetiu também com equipe do Avaí Kindermann

A quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino teve início na noite desta sexta-feira e com protestos contrários ao técnico do Santos, Kleiton Lima, acusado de assédio por 19 atletas em 2023.

Antes do começo do jogo entre Palmeiras e Avaí Kindermann, as atletas das duas equipes colocaram a mão na boca durante o hino nacional. Depois, elas tiraram uma foto juntas repetindo o gesto e com Letícia e Siméia, que utilizam a camisa 19 do Palestra e do time catarinense, de costas.

Já no confronto contra o Santos, as jogadoras do Corinthians utilizaram da mesma ação na exibição do hino nacional. O que voltou a acontecer durante a comemoração do primeiro gol corintiano.