Vitória empata com Bahia na Fonte Nova, encerra jejum e é campeão estadual

Vencedor do jogo de ida, Rubro-Negro segura 0 a 0 com o Esquadrão e volta a conquistar o Campeonato Baiano após sete anos

O Bahia entra em campo novamente na próxima quarta-feira, 10, às 21h30, contra o Náutico, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Enquanto o Vitória recebe o Palmeiras no próximo domingo, 14, às 18h30min, pela estreia do Campeonato Brasileiro.

O Vitória empatou com o Bahia em 1 a 1 neste domingo, 7, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano, e foi campeão da competição. A equipe comandada por Léo Condé conseguiu manter a vantagem conquistada na ida (3 a 2) e voltou a levantar a taça após sete anos.

Bahia x Vitória: o jogo

O jogo iniciou bastante movimentado e o Vitória abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. A zaga do Bahia tentou afastar e a bola sobrou para Alerrandro, que finalizou forte e obrigou o goleiro Marcos Felipe espalmar, Wagner Leonardo aproveitou o rebote e chutou para o fundo do gol.

Logo em seguida, aos 19 minutos da etapa inicial, o Bahia empatou. Biel avançou em contra-ataque e cruzou pela esquerda, o goleiro Lucas Arcanjo desviou e a bola ficou com Everton Ribeiro, que dominou e finalizou forte para balançar as redes.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Rezende foi expulso e deixou o Bahia com um a menos. Dudu fez grande passe para Osvaldo, que saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe e foi derrubado pelo zagueiro perto da área. Após revisão do VAR, o árbitro Emerson Ricardo decidiu aplicar o cartão vermelho.