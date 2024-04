Atacante cearense é relacionado para jogo do Grêmio na Libertadores; saiba quem é

O cearense Gustavo Gouveia , mais conhecido como Guga, está entre os relacionados por Renato Gaúcho para a estreia do Grêmio na Libertadores 2024 contra o The Strongest. A partida acontece nesta terça-feira, 2, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, na Bolívia.

O cearense conquistou, na base do Grêmio, o Campeonato Gaúcho Sub-17 em 2023, marcando duas vezes na final contra o Internacional, na vitória por 3 a 1. Na temporada passada, o atleta integrou, em treinos, o elenco profissional do Tricolor.

Para o duelo diante do The Strongest, Renato Gaúcho relacionou 25 atletas. No ataque, Guga disputará posição com Galdino, Jardiel, J. P. Galvão e Nathan Fernandes.