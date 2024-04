Luto alvinegro: aos 37 anos, morre Preto, ex-atacante do Ceará

Jonathan Antenor de Moura Almeida, o Preto, aposentou-se do futebol em 2021. Desde então, morava com a família em Volta Redonda.

O ex-atacante do Ceará, Preto, de 37 anos, morreu na noite dessa sexta-feira, 29, em Volta Redonda (RJ), após passar semanas internado por complicações pulmonares. Ele atuou no Ceará em 2009, e foi fundamental para o acesso do time à série A do Campeonato Brasileiro de 2010.

No futebol cearense, Preto atuou no Guarany de Sobral, Horizonte, Icasa e Uniclinic. Mas foi no Ceará, em 2009, onde mais se destacou no Estado. Ele ficou no clube até 2012, quando foi transferido para o São José.

Nas redes sociais, Boiadeiro, ex-lateral direito do Alvinegro e amigo de Preto, lamentou a morte do companheiro. "Irmão, sem acreditar meu amigo. Pior notícia que podia receber essa hora da noite. Descansa em paz, meu amigo. Que Deus conforte sua família, seu filho e amigos, meu mano. Sempre lembrarei de você, meu amigo. Preto goleador esteve em um dos momentos mais importantes da minha vida no acesso do @cearasc. Saudade amigo, eterna", escreveu o ex-atleta.

Também nas redes sociais, o Ceará lamentou a morte do jogador. “Nesse momento de dor, o presidente da diretoria executiva, João Paulo Silva, e José Barreto Filho, presidente do Conselho Deliberativo do Clube, externam solidariedade nesse momento aos familiares e amigos,” afirma a nota.