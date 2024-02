Inter de Milão vence Atlético de Madrid e larga em vantagem nas oitavas da Champions

Time italiano tem a vantagem do empate na partida de volta, que será disputada na Espanha. Já o Atleti precisa vencer por dois ou mais gols de diferença caso queira avançar às quartas no tempo normal

A disputa do mata-mata da Liga dos Campeões ganhou sequência nesta terça-feira, 20. Pelo jogo de ida das oitavas de final, a Inter de Milão recebeu e venceu o Atlético de Madrid, por 1 a 0, no Giuseppe Meazza. Após perder duas chances claras, Arnautovic se redimiu e marcou o único gol da partida.

Com o triunfo diante de sua torcida, a Inter de Milão de Simone Inzaghi tem a vantagem do empate na partida de volta, que será disputada na Espanha. O Atleti de Simeone, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença caso queira avançar às quartas no tempo normal.

O embate de volta acontece no dia 13 de março, às 17 horas (de Brasília), no Cívitas Metropolitano. Caso o placar agregado termine em igualdade, o confronto irá para prorrogação e, se o empate persistir, o classificado será definido nos pênaltis.