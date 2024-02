Rodrigo Caetano deixa Atlético-MG e vira coordenador de seleções da CBF

"Agradeço a confiança do presidente Ednaldo por esse convite, sem dúvida alguma o maior desafio da minha carreira. Nem poderia ser diferente pelo tamanho da instituição e da responsabilidade. Me sinto muito honrado pela escolha, ser chamado para a Seleção é uma convocação, é assim que eu me sinto", afirmou Caetano.

"Já começamos o nosso trabalho, porque ele é de muito planejamento e estruturação, para poder entregar aos atletas da Seleção Brasileira, não somente aos da Seleção Principal, a melhor estrutura de pessoas. Esse é o nosso objetivo para que, quando eles aqui estiverem, representando essa camisa, a nossa nação, eles tenham a certeza do tamanho da responsabilidade e do orgulho que eu sinto hoje, que o Dorival e a comissão técnica sentem, que o presidente sente", completou o dirigente.

Na CBF, o dirigente terá seu nono trabalho como dirigente, sendo o primeiro à frente das equipes nacionais. Rodrigo Caetano possui passagens por RS Futebol, Grêmio, Fluminense, Flamengo e Internacional, além de dois trabalhos em épocas diferentes no Vasco. O diretor também atuou por 14 anos como jogador profissional.

"Ele terá autonomia total para fazer todas as modificações necessárias para a seleção brasileira continuar sendo vencedora, forte e identificada com os torcedores. O trabalho do Rodrigo Caetano, que foi um exemplar atleta e que tem sido um exemplar dirigente ao longo desses 20 anos, é comungando com o sentimento do novo treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, e de toda sua comissão técnica. Tem a confiança irrestrita do presidente da CBF, para que ele possa fazer uma reestruturação geral de todas as Seleções Masculinas da CBF", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Rodrigo Caetano chegou ao Atlético-MG em 2021. Além da tríplice coroa em sua primeira temporada (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro) e da Supercopa Rei em 2022, o diretor também possui no currículo outros dois títulos estaduais (2022 e 2023).

"O fim de uma parceria de sucesso. O Diretor de Futebol Rodrigo Caetano deixa o Galo após uma vitoriosa passagem pelo Clube. Representando o manto Alvinegro, foram seis títulos, incluindo o histórico Triplete em 2021 e a Supercopa do Brasil em 2022. Agradecemos ao profissional pela dedicação e comprometimento e desejamos muito sucesso no desafio que está por vir", divulgou o clube mineiro.