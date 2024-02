Esportes do POVO ao vivo: Ceará recusa proposta por Castilho; Fortaleza acerta venda de Jussa

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5), rádio CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 13, do Esportes do POVO falará sobre a proposta recusada do Ceará por Guilherme Castilho e a venda de Matheus Jussa pelo Fortaleza.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta terça-feira, 13 de fevereiro, a partir das 11 horas: