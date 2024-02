Imprensa internacional repercute desclassificação do Brasil nas Olimpíadas

Com o resultado, os argentinos garantiram uma vaga nas competições de Paris. A Seleção Brasileira, por sua vez, ficou na terceira colocação do Pré-Olímpico, com apenas três pontos.

O placar de 1 a 0 para a Argentina ocorreu neste domingo, 11, durante a terceira rodada do Torneio Pré-Olímpico, no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

Imprensa argentina ironiza derrota brasileira no Pré-Olímpico

Jornais argentinos ironizaram a desclassificação brasileira. O “Olé”, veículo esportivo, exibiu em sua manchete o tradicional grito de torcida "Brasil, decime que se siente" (Me diga qual a sensação).

Também citaram a vitória como épica, frisando que nas últimas três partidas em que se enfrentaram, o Brasil saiu derrotado pela Argentina.

Já o "Clarín" trouxe de volta a derrota brasileira na final da Copa América, no Maracanã, em 2021. O jornal considera que a Argentina apresenta uma “paternidade” inédita para com o Brasil.

Na Espanha, o enfoque foi no jogador Endrick, de 17 anos, que integra o Real Madrid no meio do ano. Na análise do "Mundo Desportivo", apesar de ruim para o Brasil, a não classificação favorece o futuro time de Endrick.

"Uma eliminação que se traduz em boas notícias para o Real Madrid, que incorporará o jovem astro do Palmeiras no próximo verão, quando atingir a maioridade".

Nos demais veículos, as citações giraram em torno do fato que o Brasil perdeu a chance de um tricampeonato seguido nas Olimpíadas. Essa foi a linha de jornais como a BBC de Londres, a NBC dos Estados Unidos, "A Bola", de Portugal, além do sul-americano El País, do Uruguai.