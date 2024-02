Brasil sofre, mas vence Venezuela por 2 a 1 e se recupera no Pré-Olímpico

Com gols de Maurício e Guilherme Biro, seleção brasileira bate anfitriões no quadrangular final e precisará apenas de um empate diante da Argentina para ir às Olimpíadas

Nesta quinta-feira, 8, foi realizada a segunda rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. O Brasil venceu a Venezuela por 2 a 1 no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas. Os gols brasileiros foram marcados por Maurício e Guilherme Biro, enquanto Bolívar descontou para os venezuelanos.

Com o resultado, a Canarinho ganhou um respiro no Pré-Olímpico e assumiu a vice-liderança da competição, chegando aos três pontos — um atrás do Paraguai. Já a Venezuela vai para a lanterna, com apenas um ponto. As duas melhores colocadas garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em caso de igualdade na pontuação, o critério de desempate é o confronto direto.

Na próxima e última rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico, a seleção brasileira joga pelo empate e terá um clássico sul-americano pela frente. A Canarinho encara a Argentina no domingo, 11, no Brígido Iriarte, com horário ainda a ser definido pela Conmebol.