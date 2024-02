Conmebol divulga tabela do quadrangular final do Pré-Olímpico; veja os jogos do Brasil

Em busca de vaga para Paris-2024, seleção brasileira vai enfrentar Paraguai, Venezuela e Argentina na fase decisiva do torneio. Estreia será na próxima segunda-feira, 5

A Conmebol divulgou, neste sábado, 3, a tabela da segunda etapa do Pré-Olímpico de futebol masculino. Será um quadrangular decisivo, com as presenças de Brasil, Venezuela (dona da casa), Paraguai e Argentina.

A seleção brasileira estreia na etapa decisiva da competição na segunda-feira, 5, contra o Paraguai. Na sequência, enfrenta a Venezuela, na quinta-feira, 8, e, por fim, a Argentina, no domingo, 11.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apenas os dois melhores do quadrangular garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil é o atual bicampeão olímpico — faturou o ouro no Rio-2016 e Tóquio-2021.