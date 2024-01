Neymar rebate críticas por aparência em festa de Romário: "Gordo? Acho que não"

Nesta terça-feira, Neymar rebateu todas as críticas que recebeu. O atleta postou em seu Instagram fotos treinando nos stories. O brasileiro também divulgou um vídeo na plataforma em que afirma estar um pouco acima do peso, porém não está gordo, ironizando os 'haters'.

A presença de Neymar no aniversário de 58 anos de Romário gerou inúmeros comentários a respeito da forma física do jogador. Em fotos e vídeos divulgados durante o evento, atribui-se ao atacante a condição de estar acima do peso, sendo alvo de críticas da mídia no mundo inteiro por ser uma atleta em fase de recuperação de lesão.

Neymar não atua nos gramados desde sua lesão defendendo a seleção brasileira, em confronto contra o Uruguai no dia 17 de outubro de 2023. Na ocasião, o Brasil saiu derrotado por 2 a 0. O atacante, do Al Hilal, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo para reparar o dano das lesões sofridas no ligamento cruzado anterior e também no menisco.