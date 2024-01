CBF divulga confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2024

O evento desta tarde distribuiu os 80 clubes que disputarão a competição desde a sua fase inicial em oito potes, com dez equipes em cada, separadas pelo ranking de clubes da CBF de 2024. Os 40 mais bem colocados (Potes A, B, C e D) jogam pelo empate, enquanto os demais 40 times (Potes E, F, G e H) atuam como mandante.

O sorteio das primeira e segunda fases da Copa do Brasil aconteceu na tarde desta terça-feira (30), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Representantes cearenses na competição, Fortaleza, Ferroviário e Iguatu enfrentam, respectivamente, Fluminense-PI, Maranhão e Juventude. O Ceará entra no certame a partir da terceira fase.

Na segunda fase da Copa do Brasil, o vencedor do primeiro confronto (Grupo 1) encara o classificado do segundo duelo (Grupo 2) e assim por diante até o jogo entre quem avançar dos grupos 39 e 40. A fim de manter os critérios do sorteio, foi definido que serão mandantes nas partidas únicas da segunda etapa os clubes vencedores das chaves: 1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 36, 38 e 39.

Por fim, além dos 80 clubes que iniciam na primeira fase, a Copa do Brasil conta com mais 12 equipes que entram na competição apenas a partir da terceira fase. São elas: Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético-MG, Athletico-PR, Goiás, Ceará e Vitória. O torneio tem final prevista para os dias 3 ou 10 de novembro de 2024.

Confira todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil: