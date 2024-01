Sorteio da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira, 30; veja potes

Participarão da fase inicial 80 clubes. Destes, três representarão o futebol cearense, com a exceção sendo o Ceará, campeão da Copa do Nordeste de 2023, que entrará apenas na 3ª fase

Participarão da fase inicial 80 clubes. Destes, três representarão o futebol cearense, com a exceção sendo o Ceará, campeão da Copa do Nordeste de 2023, que entrará apenas na 3ª fase.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteia os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, 29, às 15 horas (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento será transmitido ao vivo no YouTube da mentora.

A divisão dos potes ocorre mediante a classificação no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. São oito agrupamentos com 10 times cada, com os melhores ranqueados enfrentando os piores, em duelo único, a ser disputado com mando de campo do posicionado inferior. O vencedor da partida garante vaga automaticamente na 2ª fase. O time de melhor ranqueamento ainda tem a vantagem do empate para seguir na competição.

Figurando no Pote A, o Fortaleza duelará contra uma das equipes posicionadas no Pote E, podendo ser: ASA-AL, Souza-PB, Real Noroeste-ES, Fluminense-PI, União-MT, Águia de Marabá-PA, Moto Club-MA, Cianorte-PR, Maringá-PR e Marcílio Dias-SC.

O Ferroviário, por sua vez, está presente no Pote C. Sendo assim, o Tubarão da Barra terá como adversário um representante do Pote G, podendo ser: Athletic Club-MG, Murici-AL, Nova Venécia-ES, River-PI, Maranhão-MA, Sampaio-RR, Itabaiana-SE, Villa Nova-MG, Costa Rica-MS e Ji-Paraná-RO.

Já a equipe do Iguatu está alocada no Pote F e terá como adversário: Juventude-RS, Tombense-MG, Sport-PE, Ituano-SP, CRB-AL, Operário-PR, Criciúma-SC, ABC-RN, Sampaio Corrêa-MA ou Remo-PA, equipes posicionadas no Pote B.

