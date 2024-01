FutCast ao vivo: Fortaleza goleia, Ceará vence 1ª e destaques individuais

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast

O FutCast retorna neste segunda-feira, 29, para a temporada 2024. No primeiro programa do ano, Lucas Mota e Thiago Minhoca analisam as vitórias de Fortaleza e Ceará na segunda rodada do Campeonato Cearense.

O Tricolor goleou o Barbalha com hat-trick de Pikachu e boas atuações de Kervin Andrade e Kauan. O Alvinegro bateu o Floresta por 1 a 0 com belo gol de Raí Ramos e destaque de Erick Pulga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.