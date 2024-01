Com gol no fim, Corinthians vence Cruzeiro e é campeão da Copinha pela 11ª vez

Corinthians e Cruzeiro decidiram a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde deste 25 de janeiro de 2024 (quinta-feira) — data do 470º aniversário da cidade de São Paulo. Com bom público na Neo Química Arena, o Timão contou com gol de Kayke na reta final para vencer por 1 a 0 e sagrar-se campeão.

Assim, o maior campeão da história da Copinha conquista o 11º título de sua história no torneio — venceu anteriormente em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017. Além disso, encerra jejum de cinco anos sem levantar a taça da competição de base mais tradicional do país.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na campanha, a equipe treinada por Danilo venceu sete dos nove compromissos disputados, além de dois empates. Líder do Grupo 10, o Alvinegro eliminou Guarani, Atlético-GO, CRB, América-MG e Novorizontino antes de bater o Cabuloso na decisão.