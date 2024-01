Ex-Fortaleza, Caio Alexandre cede assistência em goleada de estreia pelo Bahia

Ex-Fortaleza, o volante Caio Alexandre estreou com a camisa do Bahia na noite desta quarta-feira, 24, após pré-temporada em Manchester, na Inglaterra. Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano, o Esquadrão de Aço goleou o Jacobina por 5 a 0. Os gols foram marcados por Rezende, Everton Ribeiro e Everaldo no primeiro tempo, enquanto na segunda parte do jogo Kanu e Jean Lucas balançaram as redes para o time comandado por Rogério Ceni.

Ainda que não tenha marcado tento, sendo substituído na segunda etapa, Caio Alexandre teve uma participação ativa na estreia pela equipe baiana. O atleta arriscou boas finalizações e participou das principais jogadas de ataque do Esquadrão, assim como deu uma bela assistência em um passe esticado pelo alto para o segundo gol do grupo, marcado por Everton Ribeiro.