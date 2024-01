Com Zico, Giuly e Kuranyi, empresa europeia fará lançamento de plataforma de scouting em Fortaleza

O projeto visa achar talentos espalhados pelo Brasil e lapida-los, através do suporte e da estrutura oferecida, até se tornarem jogadores profissionais. A plataforma irá auxiliar no processo dando aos atletas mais visibilidade; e aos agentes, empresários e dirigentes, informações e estatísticas atualizadas sobre cada jogador.

A plataforma lançada tem como objetivo unir esporte e tecnologia para criar um ecossistema de acompanhamento, desenvolvimento para contribuir com a carreira dos jogadores cadastrados. Os primeiros nomes que estarão no sistema são de 30 jovens que estão treinando em Acopiara, centro sul do estado do Ceará, no centro de treinamento construído pela empresa.

A multinacional europeia Blockchain Sports irá realizar, no próximo dia 15 de janeiro, em Fortaleza, o pré-lançamento de uma plataforma digital de scouting para auxiliar na busca por jogadores de futebol de base. O evento, que é restrito a convidados, contará com a presença de ex-jogadores como Zico, o francês Ludovic Giuly e o alemão Kevin Kuranyi.

Alto investimento no interior do Ceará

Com investimento ultrapassando os R$ 300 milhões, a Blockchain Sports está construindo um Centro de Treinamento completo em Acopiara, interior do Ceará. O complexo terá alojamento, campos de grama natural e sintética, prédio administrativo, casas geminadas, escola, dormitórios, SPA, hotel, estádio para 10 mil pessoas, arquibancada e vestiários.

As obras estão em andamento e, atualmente, os jovens que estão treinando no CT já utilizam dos campos de grama sintética, alojamento, além de alimentação, preparação física e treinos, e contam com o suporte de profissionais de nutrição, educação física, fisioterapia, massagista e técnicos capacitados. A previsão de conclusão do CT é para 2025. Quando concluído, o local comportará 150 atletas.

Para alavancar ainda mais o desenvolvimento dos jovens, está sendo criado o time profissional Acopiara Futebol Clube. "A partir de 2025 vamos passar a jogar os campeonatos de base aqui no estado, dando ainda mais visibilidade a plataforma e aos garotos nela inseridos. No futuro, vamos ingressar com time profissional para disputas regionais e nacionias", afirmou Lucas.

Serviço:

Lançamento da Blockchain Sports (Evento para convidados)



Dia: 15 de janeiro



Horário: 18 horas



Local: La Maison - Salão Cidade



Av. Engenheiro Luiz Vieira, 555 - Papicu

