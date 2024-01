Time alagoano da Copinha conta com 'Filipe Prior' e 'Mbappé da Shopee'

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida por Copinha, revela ano após ano não somente novos craques do futebol brasileiro. A competição nacional costuma viralizar nas redes sociais pelos mais ousados apelidos de jogadores, assim como pela inúmera presença de atletas com nome de Riquelme — e variáveis como Riquelmy — e Enzo. Na atual edição, não poderia ser diferente.

Adversário do Sport na primeira rodada do certame, o Cruzeiro de Alagoas foi pauta nas redes sociais por ter uma das escalações mais ousadas nesse sentido. A equipe de Arapiraca encontrou em campo com Filipe Prior — mas não o do programa Big Brother Brasil — e Wallismar Pistoleiro. No banco de reservas, o técnico Bilú contava ainda com o 'Mbappé da Shoppe'.

Ao ser questionado sobre o apelido, o 'xará' do craque francês respondeu em bom humor que foi batizado dessa maneira pelos colegas de time. "Sou fã do Mbappé sim. Fisionomia também parece e o jeito de jogar também. Desde o começo do ano, quando eu entrei, que os caras me chamam assim. É uma alegria imensa no elenco e é só coisa linda", destacou o jogador aos risos.