Justiça da Suíça anula sentença de Cuca em caso de abuso sexual

O Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, atendeu a orientação do Ministério Público e anulou a condenação de Alexi Stival, mais conhecido por Cuca, por abuso sexual à vulnerável, expedida em 1989, após julgamento de um caso ocorrido em 1987, quando Cuca estava no país europeu em excursão com o Grêmio, clube que o então jovem jogador defendia.

A Justiça invalidou o exame de DNA por observar que a realização não cumpriu as formalidades exigidas e por reconhecer que os resultados, à época, não eram confiáveis, de acordo com Gazeta Esportiva. Em abril de 2023, o jornal Der Bund, da Suíça, havia apontado que o sêmen do ex-atleta foi encontrado na vítima em perícia realizada pelo Instituto Médico Legal da Universidade de Berna. A informação veio à tona na mesma época em que o advogado da vítima desmentiu o ex-treinador, que havia alegado não ter sido reconhecido por ela.

Além da invalidação do DNA, as autoridades reconheceram que Cuca foi julgado sem um advogado de defesa e também a prescrição do caso. Desta forma, o órgão determinou o pagamento de uma indenização ao comandante pelo tempo em que ficou preso (cerca de um mês) e por ele não ter tido direito a defesa no julgamento. Cuca ainda volta a ser "primário" para a Justiça.