Manchester City x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário

Manchester City e Fluminense se enfrentam hoje, sexta, 22 de dezembro (22/12), pela final do Mundial de Clubes 2023. A partida será disputada no Estádio King Abbdullah, em Jidá, na Arábia Saudita, às 15 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no serviço de streaming Globoplay, no canal de streaming CazéTV e no serviço de streaming Fifa+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



O árbitro de Manchester City e Fluminense será Szymon Manciniak (POL). Ele será auxiliado por Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL). O quarto árbitro será Jesús Valenzuela Sáez (VEN).