Com derrota do Fluminense, Corinthians mantém posto de último sul-americano campeão mundial

Nesta sexta-feira, 22, o Fluminense perdeu a final do Mundial de Clubes da Fifa por 4 a 0 para o Manchester City. Com isso, o Corinthians mantém o posto de ser o último time sul-americano campeão do mundo.

Comandado por Tite, o Timão bateu o Chelsea por 1 a 0, no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, na decisão do torneio em 2012. Paolo Guerrero, aos 23 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do jogo.

Apesar do centroavante peruano ter sido o artilheiro da competição, com duas bolas na rede — marcou também na semifinal contra o Al Ahly —, o eleito melhor jogador foi Cássio, que fez ao menos cinco grandes defesas na final. Relembre a decisão em números aqui.