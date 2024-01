Endrick e John Kennedy são chamados para disputar Pré-Olímpico pela seleção; veja lista

Atacantes de Palmeiras e Fluminense são convocados para o torneio, que será na Venezuela, em janeiro. Brasil está no Grupo A junto com Bolívia, Colômbia, Equador e a anfitriã

O São Paulo, por sua vez, teve um nome selecionado: o lateral esquerdo Patryck. Ao passo que nenhum jogador do Santos está presente no chamado.

Danilo, Robert Renan e John Kennedy são outros destaques da convocação de Ramon. A preparação para o Pré-Olímpico começará com a apresentação dos atletas na Granja Comary no dia 8 de janeiro, com o Brasil indo para a Venezuela no dia 16.

A seleção brasileira enfrentará Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela no Grupo A. Os dois melhores de cada grupo avançam para a disputa do quadrangular final, que definirá os dois países classificados para as Olimpíadas, em Paris.

Veja a lista completa de Ramon:

Goleiros

Mykael (Athletico-PR)

Andrew (Gil Vicente)

Donelli (Corinthians)

Laterais direitos

Vinicius Tobias (Real Madrid)

Matheus Dias (Internacional)

Laterais esquerdos

Luan Cândido (RB Bragantino)

Patryck (São Paulo)

Zagueiros

Kayky Fernandes (Alméria)

Artur Chaves (Académico de Viseu)

Robert Renan (Zenit)

Michel (Palmeiras)

Meio-campistas

Andrey Santos (Nottingham Forest)

Marlon Gomes (Vasco)

Alexsander (Fluminense)

Ronald (Grêmio)

Gabriel Pirani (DC United)

Danilo (Nottingham Forest)

Atacantes