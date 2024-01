Fifa e Conmebol irão visitar CBF antes de nova eleição na entidade

Entidades do futebol mundial e do futebol sul-americano expressaram preocupação pela condução da destituição de Ednaldo Rodrigues, que foi decidida pela Justiça Comum. Futebol brasileiro pode ser afetado

A Fifa, em conjunto com a Conmebol, deve fazer uma visita à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes que novas eleições ocorram após a destituição de Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da entidade. A entidade máxima do futebol enviou um documento ao órgão nacional informando que irá enviar representantes ao Brasil para que uma "análise da situação" seja feita e pediu que a nova eleição ocorra apenas após essa visita.

Ednaldo Rodrigues foi destituído do cargo de presidente da CBF após decisão da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 7 de dezembro. O ex-mandatário solicitou recurso pela própria Justiça Comum, que foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O interino no comando da maior instituição de futebol do país atualmente é José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



Segundo reportagem do Uol, a Fifa não reconhece, no entanto, a nomeação de Perdiz. De acordo com o documento, a visão da entidade é que Hélio Santos Menezes, diretor mais velho da CBF, deveria ter assumido a gestão da entidade, conforme estatuto.