Jogadores do Bahia são ameaçados e CT do clube é pichado em protestos

A luta do Bahia contra o rebaixamento tem ganhado episódios cada vez mais tensos. Às vésperas do duelo decisivo diante do Atlético-MG, o CT Evaristo de Macedo amanheceu com pichações contra a diretoria nesta terça-feira, 5. Além dos escritos nos muros, também foram deixados como forma de ameaça de morte fotos de jogadores cobrindo sacos pretos que simulam cadáveres.

Os alvos das ameaças foram os zagueiros Kanu e Vitor Hugo, o lateral Cicinho e também os atacantes Ademir e Everaldo, bem como o diretor de futebol Carlos Santoro. Com 41 pontos, o Bahia vai para a última rodada do Brasileirão lutar contra o rebaixamento.

Para escapar da queda, o Tricolor baiano enfrenta o Atlético-MG e necessita de uma vitória e também de um revés de Vasco ou Santos. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, 6, às 21h30min.