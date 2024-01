Atleta do América-MG não se apresenta para jogo contra o Goiás e posta foto em viagem para os EUA

Atacante do América-MG, Everaldo não estará presente na partida do Coelho diante do Goiás, pela última rodada do Brasileirão. Apesar de relacionado, o atleta esteve ausente no último treino preparativo para o embate. No momento em que era para se concentrar a caminho de Goiânia, o jogador postou na rede social Instagram uma foto dentro de um avião com a família e a legenda: "Férias".

De acordo com o portal Itatiaia, a viagem do jogador, bem como a ausência no último treino da equipe mineira, pegou os dirigentes do clube de surpresa. O presidente da SAF do América-MG, Marcus Salum, prometeu que o atleta será "exemplarmente" punido. O staff de Everaldo, por outro lado, informou que o atacante estava em um processo de recuperação após um procedimento no queixo.

Rebaixados, América-MG e Goiás se enfrentam em partida protocolar nesta quarta-feira, 6, às 19 horas, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Todos os outros jogos da rodada ocorrem às 21h30min.