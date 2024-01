Emerson Ferretti, ex-goleiro, é eleito novo presidente do Bahia

Agora, o ex-atleta comandará as ações do clube junto ao Grupo City, dona de 90% da SAF do Esquadrão de Aço. Ele assumirá o posto que será deixado por Guilherme Bellintani

Em pleito realizado na tarde do último sábado, 2, na Arena Fonte Nova, o ex-goleiro e ídolo Emerson Ferretti foi eleito novo presidente da Associação do Esporte Clube Bahia para os próximos três anos. Na eleição, ele era representante da chapa União Tricolor.

Ferretti chega para assumiu o posto que será deixado por Guilherme Bellintani, que esteve à frente do cargo nos últimos seis anos. Agora, o ex-atleta comandará as ações do clube junto ao Grupo City, dona de 90% da SAF do Esquadrão de Aço e que também participa da gestão desde o fim de 2022.

Confira o resultado oficial das eleições do Bahia:

Emerson Ferretti - União Tricolor: 1089 votos

Marcelo Sant'Ana Revolução Tricolor: 774 votos

Marcus Verhine - Bahia Mais Independente: 673 votos

Leonardo Martinez - 100% Bahêa: 485 votos

Jailson Baraúna - Um Novo Bahêa: 158 votos

Carreira

Emerson Ferretti soma passagens com título por Grêmio, Juventude e Flamengo, mas é considerado grande ídolo do Bahia pelos dois títulos da Copa do Nordeste, conquistados em 2001 e 2002, além da taça do Campeonato Baiano, vencida em 2001.