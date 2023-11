Arena Castelão recebe solenidade em comemoração aos 50 anos de sua inauguração

Títulos expressivos dos clubes cearenses, Copa do Mundo, Copa da Confederações, shows internacionais, recepção ao papa João Paulo II e muitos outros momentos marcantes para o estado tiveram um grande palco em comum, que completa 50 anos no mês de novembro, a Arena Castelão. Para celebrar este meio século recebendo eventos esportivos, religiosos e culturais de grande porte, o Governo do Estado do Ceará celebrará uma solenidade que contará com entrega do novo sistema de iluminação em LED e dos novos placares eletrônicos, além do lançamento do carimbo e do selo comemorativo do equipamento.A cerimônia, marcada para esta sexta-feira, 10, ocorrerá na própria Arena, às 18h, e contará com a presença do governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas.



“Contamos com a participação da população nesse momento histórico, que eles poderão conhecer em primeira mão a nova iluminação de campo, os novos telões e outras melhorias que a arena recebeu para fortalecer ainda mais o futebol cearense, que vem se destacando em grandes competições”, disse o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro.

Segundo a Secretaria de Esportes do Ceará (SESPORTE), a Arena Castelão recebeu, neste ano, investimento de cerca de R$15 milhões através da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e da própria Secretaria. Em 2023, o estádio adquiriu novos grupos de geradores elétricos, um sistema de iluminação cênica e uma nova manutenção no sistema de som. Além disso, inaugurou um sistema de iluminação esportiva e teve a substituição dos placares eletrônicos. Em março, foi entregue também o novo gramado e o sistema de drenagem.