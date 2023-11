Ex-Fortaleza, Antônio Carlos Zago é o novo treinador da seleção da Bolívia

Na noite da última segunda-feira, 30, a Federação Boliviana de Futebol (FBF) anunciou Antônio Carlos Zago para o cargo de treinador. O brasileiro, de 54 anos, chega para substituir Gustavo Costas, demitido após começo negativo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Em seu último trabalho, Zago comandou o Coritiba, sendo sacado após 12 jogos sem vitória e por conta de um discurso polêmico sobre a força do elenco. No período, foram oito derrotas e quatro empates no Coxa Branca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que credenciou o ex-zagueiro a assumir a Bolívia foi a passagem no Bolívar. No clube do meio de 2021 até o final de 2022, ele ajudou na conquista do torneio nacional e a levar a equipe para a Libertadores.