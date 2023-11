Árbitro assistente cearense atuará em jogo do time de Firmino no futebol saudita

Os árbitros embarcam para a Arábia Saudita no domingo, 29. O processo de intercâmbio de arbitragem adotado pela Federação de Futebol da Arábia Saudita passa pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

O árbitro assistente cearense Naílton Oliveira, da Fifa, atuará no confronto entre Al-Ahli, time do atacante brasileiro Roberto Firmino, e Abha, pelas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita, marcado para o dia 31 de outubro (terça-feira), às 15 horas (de Brasília), a convite da Federação de Futebol da Arábia Saudita.

Esta será a 4ª experiência internacional do cearense como árbitro assistente. Aos 31 anos, já atuou em jogos da Conmebol Sub-17, da Libertadores Sub-20 e da Copa Sul-Americana.

Nailton Oliveira comporá a equipe de arbitragem composta por mais três brasileiros: o árbitro Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, o assistente Alex Ang Ribeiro, de São Paulo, e o VAR Rodolpho Toski, de Curitiba.