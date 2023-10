Esportes do POVO ao vivo: Entrevista com presidente da associação Médicos Tricolores; Ceará visa Avaí

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5), rádio CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 17 de outubro, do Esportes do POVO traz uma entrevista com Anderson Costa, presidente de associação Médicos Tricolores. Ele está organizando uma caravana de torcedores para acompanhar a final da Copa Sul-Americana e pagou R$ 1,8 milhões no pix para alugar uma aeronave. Além disso, o programa traz o noticiário completo do Ceará, que iniciou a preparação para o duelo diante do Avaí.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta terça-feira, 17, a partir das 11 horas: