Diniz faz três trocas na Seleção para duelo contra o Uruguai; confira provável escalação

Técnico Fernando Diniz durante treinamento da seleção brasileira Crédito: VItor Silva/CBF

Na preparação para o jogo contra o Uruguai, o técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, promoveu mais um treino neste domingo e esboçou a equipe que entrará em campo na terça-feira. O treinador fez três mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta. Na lateral direita, Yan Couto entrou no lugar de Danilo, que se lesionou no confronto e foi cortado. Já pela esquerda, Guilherme Arana foi sacado para dar a vaga a Carlos Augusto. Por fim, Gabriel Jesus terá uma chance no comando de ataque no lugar de Richarlison. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com isso, a provável escalação para o confronto com o Uruguai é: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Gabriel Jesus e Vinicius Jr.