Adryelson, do Botafogo, é convocado para Seleção Brasileira após lesão de Nino

A Seleção Brasileira teve que substituir mais um jogador neste sábado, 14, e, com isso, o zagueiro Adryelson, do Botafogo, foi convocado. O defensor foi chamado por conta da lesão de Nino, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treino.

Adryelson será a quinta convocação não planejada por Fernando Diniz. O treinador teve que substituir os quatro laterais convocados originalmente. Renan Lodi, Vanderson, Caio Henrique e Danilo foram cortados por conta de lesões.

O Brasil pode ter ainda mais uma baixa nesta data Fifa. O volante Casemiro sofreu uma pancada no tornozelo durante o empate contra a Venezuela, na última quinta-feira, 12, e não treinou com o restante do elenco neste sábado, 14.